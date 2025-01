Primeira sessão extraordinária de 2025 na Câmara de Areal - Foto: Divulgação

Publicado 28/01/2025 22:56

Areal - A Câmara Municipal de Areal realizou, nesta terça-feira (28), a primeira sessão extraordinária do ano de 2025. Diante do pedido de caráter de urgência do Poder Executivo, os vereadores se reuniram para debater e apreciar a ordem do dia.

A próxima sessão extraordinária acontecerá nesta quarta-feira, às 19h, para a votação dos processos referidos.

Apesar do período de recesso parlamentar, os Vereadores mantêm suas atividades normalmente, participando das sessões extraordinárias, solicitadas pelo Poder Executivo ou Mesa Diretora e a Casa Legislativa segue funcionando para atender à população.