Passageiros foram levados para a Rodoviária do Bingen, em Petrópolis - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 23/01/2025 22:52 | Atualizado 23/01/2025 23:11

Areal - Uma van "clandestina" que realizava o transporte de passageiros foi autuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (23), em Areal. A viagem tinha começado em Belo Horizonte, em Minas Gerais e tinha Cabo Frio, na Região dos Lagos, como destino.

Segundo a PRF, por volta das 10h, agentes do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte (GFT/5) abordaram uma van que trafegava na via de forma irregular. Durante a fiscalização, a equipe constatou que o condutor do veículo não possuía Curso Especializado para Transporte de Passageiros (CETCP), além de não ter a autorização emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a realização do transporte coletivo. O responsável pela excursão informou que foi pago R$ 4 mil pelo serviço, mas que desconhecia a irregularidade do transporte.



Os 16 passageiros foram conduzidos ao Terminal Rodoviário de Petrópolis para darem continuidade à viagem de forma regular.