Gutinho Bernardes tomou posse nesta segunda-feiraFoto: Divulgação

Publicado 01/01/2025 22:29

Areal - Em uma solenidade realizada no Teatro Fernanda Carneiro nesta quarta-feira (1º), Gutinho Bernardes (PP) foi empossado como prefeito de Areal para seu segundo mandato, ao lado do vice-prefeito Laerte Calil de Freitas (PSD). O evento contou com a presença de autoridades, lideranças locais, familiares e munícipes.

Durante a cerimônia, realizada no CIAFETE, também foram empossados os nove vereadores eleitos para a nova legislatura: Luís da Papelaria, Samuel Sanseverino, Felipinho Barros, Robinho da Vila, Itamar da Ambulância, Álvaro Freitas, Santana da Verdura, Danilo Gouvêa e Valter Luís.

O decano Itamar da Ambulância presidiu a solenidade, que teve início com o compromisso lido e aceito por todos os vereadores. Em seguida, foi realizada a votação para a mesa diretora, composta por chapa única,

aprovada por unanimidade. O vereador Álvaro Freitas foi eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026.

Após a posse dos vereadores, o prefeito e o vice-prefeito fizeram o juramento e assinaram os termos de posse. O presidente da Câmara fez um discurso de agradecimento e passou a palavra para os vereadores

empossados, que, em suas declarações, expressaram o compromisso de atuar em sintonia com o Executivo para alcançar projetos e ações que beneficiem toda a cidade.

O vice-prefeito, Laerte Calil de Freitas, destacou em seu discurso a importância da continuidade do trabalho em conjunto para o progresso de Areal e agradeceu o apoio da população.

Gutinho Bernardes, em sua fala, agradeceu as palavras do vice-prefeito, saudou os vereadores e destacou os avanços alcançados em seu primeiro mandato, como as diversas obras e reformas e as melhorias em todos os âmbitos governamentais. "Eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita prosperidade, e que vamos colocar Areal no lugar que ela já deveria estar há muito tempo. Eu quero agradecer a cada um que acreditou em nós e dizer que vamos fazer valer cada um dos votos recebidos, porque vamos entregar uma Areal que nem o mais otimista dos arealenses um dia sonhou", declarou o prefeito.