Inauguração da praçaFoto: Divulgação/PMA

Publicado 18/12/2024 19:38

Areal - A Prefeitura de Areal, em parceria com o Governo do Estado e através do Instituto de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro (ITERJ), inaugurou a Praça Adão Baptista dos Santos. O espaço foi pensado para proporcionar lazer e integração social às famílias do Cedro e aos demais membros da comunidade arealense.

Na solenidade de inauguração, estiveram presentes o empresário Gabriel Arruda, da Viação Cedro, que doou o terreno, os vereadores Luiz da Papelaria, Samuel Sanseverino, e Walter Luiz, o vereador eleito, Danilo Gouveia, a diretora de regularização fundiária do ITERJ, Mariana Felippe, o vice-prefeito, Laerte Calil, o prefeito Gutinho Bernardes, o Deputado Jorge Felippe Neto, e o presidente do ITERJ, Robson Claudino.