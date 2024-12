Circuito Em Cantos de Areal - Foto: Divulgação/PMA

Areal - O Circuito Em Cantos de Areal promoveu, na última segunda-feira (2) seu evento anual de encerramento no charmoso Rancho Paiol, celebrando as conquistas de 2024 e consolidando sua posição como uma das principais iniciativas de fomento ao turismo e à cultura local.

O evento contou com a presença do prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, que apresentou um panorama sobre a evolução da vocação turística do município, e da secretária de Meio Ambiente e Turismo, Yasmin

Albuquerque. Também participaram o gerente regional do SEBRAE RJ, Jorge Pinho, o presidente da ADR Líder Centro-Sul, Marco Soares, acompanhado de sua diretoria, além de representantes dos circuitos de turismo rural Caminhos de Bemposta e Rotas de Sapucaia. A ocasião proporcionou uma atmosfera de confraternização, fortalecendo a união e a integração entre as governanças dos circuitos, comprometidas com o desenvolvimento do turismo regional.

O circuito é liderado por Leila Santinon, da Wollen Charcutaria, acompanhada pelo vice-diretor Daniel Monnerat, do Rancho Paiol, pela secretária Paula Santos, da Cabana Constelação, e pelos tesoureiros Mariana e Alan Neves, da Confeitaria Sabor & Arte.

O Circuito Em Cantos de Areal encanta turistas com experiências autênticas que integram a exuberância da natureza e a hospitalidade arealense. Com paisagens marcantes como a Pedra do Elefante e a Pedra Maria Comprida, os visitantes desfrutam de vivências rurais singulares, enriquecidas por espetáculos naturais ao pôr do sol que realçam a beleza única da região.

Atualmente, o circuito reúne 25 empreendimentos associados, oferecendo um destino turístico diverso e inovador. As atrações valorizam a cultura local, a gastronomia e o lazer sustentável, destacando experiências como vivências gastronômicas, atividades ao ar livre e uma conexão genuína entre moradores e visitantes.

Para Leila Santinon, a expectativa para 2025 é de crescimento expressivo, com a ampliação do número de associados e um impacto ainda maior na geração de emprego e renda para Areal, consolidando o município

como um destino turístico de referência no estado do Rio de Janeiro.