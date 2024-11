Arte na Praça - Foto: Divulgação/PMA

Publicado 26/11/2024 16:42

Areal - A Semana da Cultura de Areal é marcada por uma verdadeira imersão nas artes, nas tradições e na identidade local. Promovida pela Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos, a programação entre os dias 18 e 29 de novembro mobiliza estudantes da rede pública e moradores de Areal em atividades culturais ricas e diversas. O ápice dessa iniciativa aconteceu no sábado, dia 23, com a segunda edição do Movimento Arte na Praça.

Realizado na Quadra Joana Baptista, no bairro Amazonas, o Arte na Praça reuniu a comunidade em uma rica experiência de música, dança e arte em geral. Gratuito e acessível a todos, o projeto reforçou a conexão da população com as raízes culturais que definem Areal, transformando a praça em um palco aberto para a exposição do melhor que a cidade tem a oferecer na produção cultural.

Além disso, a semana contou com uma programação diversificada, incluindo exibição de filmes com debates sociais, oficinas artísticas para estudantes e um encontro para agentes culturais sobre o Edital de Premiação Aldir Blanc, ressaltando a importância do fomento às artes no município.