Veículo recuperado em Areal - Foto: Divulgação/38º BPM

Veículo recuperado em ArealFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 06/11/2024 16:54

Areal - A Polícia Militar recuperou, em Areal, um automóvel que havia sido roubado no Rio de Janeiro. O carro, modelo HB20 foi apreendido e apresentado na delegacia.

Agentes do 38º BPM receberam a denúncia de que o veículo estava no município e, com apoio da DPO de Areal, montaram um cerco no bairro Vila Adelaide, onde o carro foi encontrado. A ocorrência foi apresentada na 108ª DP.