Paróquia Nossa Senhora das Dores Foto: Diocese de Petrópolis

Publicado 30/10/2024 16:44

Areal - Na tarde desta quarta-feira (30), o bispo diocesano Dom Joel Portella Amado divulgou uma alteração no clero da Diocese de Petrópolis. As mudanças ocorrem na Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Areal, e na Paróquia Santo Antônio, no Alto da Serra, em Petrópolis.

Alexandre de Brito da Silva é transferido da Paróquia de Areal e passa a ser pároco da Paróquia do Alto da Serra, com a celebração de início do ministério ocorrendo no dia 11 de dezembro, às 19h30. O caminho contrário será feito por José Celestino Coelho, que celebrará o início do ministério no dia 13 de dezembro, também às 19h30.