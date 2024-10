Camerata de Violões Arealense - Foto: Divulgação

Publicado 22/10/2024 11:31

Areal - No dia 12 de outubro, a Flip 2024 teve uma apresentação da Camerata de Violões Arealense, que encerrou com chave de ouro a terceira edição da Casa da Leitura e do Conhecimento, estreando o show “O Brasil de Todos os Sons”. Pela segunda vez consecutiva, a Camerata representou o município de Areal, com performances de alta qualidade e releituras instrumentais de grandes artistas brasileiros.

O sucesso da apresentação foi garantido pelos talentos arealenses que compõem o grupo, sob a regência de Marcelo Almeida. Alessandra Carvalho, Gabriel Duarte Mello e Felipe Dias brilharam nos violões, Gabriel Tavares no violino, Léo Batuque na percussão, e Keven Aguiar, músico sul-paraibano, fez uma participação especial na viola de 10 cordas. A direção artística foi assinada por Messias Guimarães, com fotografia de Verônica Rabello e filmagem de Gustavo Chaves.

Para prestigiar a performance da Camerata e este importante evento cultural, o Prefeito Gutinho Bernardes esteve presente na Casa da Leitura, onde subiu ao palco e ressaltou a importância da cultura para o município de Areal, destacando a relação especial da Camerata de Violões com a cidade. O Prefeito de Paraty, Luciano Vidal, também participou, exaltando o papel da Flip no incentivo à cultura local, ao lado de Yke Leon, coordenador da Casa do Conhecimento, que representou a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.