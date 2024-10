Ponto de Inclusão Digital - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 15/10/2024 15:49

Areal - A Prefeitura de Areal, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), iniciou as atividades do Ponto de Inclusão Digital (PID) na Praça Yedo Fiuza, 38, loja 8, Ilha. Este espaço representa um avanço no acesso à justiça e na oferta de serviços públicos para os cidadãos de Areal.

O PID é fruto de um projeto do Poder Judiciário, que estabeleceu a instalação desses pontos em municípios sem sede de unidade judiciária, como Areal. Com hubs de acesso equipados com computadores e câmeras, fornecidos pelos tribunais em cooperação com as administrações locais, este projeto garante que os cidadãos tenham acesso facilitado aos portais e balcões virtuais de todos os tribunais da jurisdição, sem precisar sair da cidade.

No PID, a população poderá realizar uma série de serviços relacionados ao Poder Judiciário, como:

• Acompanhamento de processos judiciais: consulta rápida e eficiente do andamento dos processos.

• Participação em audiências virtuais: realização de depoimentos e audiências por videoconferência, sem sair da cidade.

• Utilização do Balcão Virtual: acesso a serviços como emissão de certidões, protocolos e outras demandas judiciárias online.

Além dos serviços judiciais, o PID também vai facilitar o acesso a importantes serviços públicos, como consultas sobre IPTU.

Para mais informações sobre o Ponto de Inclusão Digital de Areal, basta entrar em contato pelo e-mail ponto.digital@areal.rj.gov.br ou visite o PID na Praça Yedo Fiuza, Ilha.