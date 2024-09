Celso da Padaria, candidato a prefeito de Areal - Foto: Divulgação

Celso da Padaria, candidato a prefeito de ArealFoto: Divulgação

Publicado 30/09/2024 17:00 | Atualizado 30/09/2024 18:36

Areal - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta segunda-feira (30), o entrevistado é Celso da Padaria (PL). Celso já foi vereador do município, entre 2009 e 2012, sendo o quarto candidato mais votado, com 257 votos. Entre 2017 e 2020, foi vice-prefeito de Areal. Na atual eleição, se candidata pela primeira vez ao cargo de prefeito, tendo Mônica da Saúde como vice.

O DIA - Caso seja eleito, quais as prioridades para o município a curto prazo e ao longo dos quatro anos de mandato?



"A primeira ação será uma auditoria completa, hoje tem muito boatos com a farra do dinheiro público, recursos do Governo Federal que foram destinados para a realização do Mercado do Produtor e que não foram utilizados e com isso a verba retornou para a União e logo em seguida abre conversas para realizar o mesmo serviço com empresa privada, altos salários, suspeitas de inchaço na folha salarial, contratos de familiares do atual prefeito com a prefeitura, entre outras tantas suspeitas, e eu não posso iniciar um governo sem saber o que realmente é verdade ou mentira, mas uma coisa é fato, se houve ilegalidade, quem fez que assuma e responda com o rigor da Lei.



A cidade de Areal enfrenta um problema comum em grandes metrópoles: engarrafamentos e falta de estacionamento. Minha proposta é deslocar o calçadão para um dos lados da Avenida Principal, estendendo-o desde o Banco do Brasil até a ponte que marca a divisa entre a Estrada União Brasil e a Avenida Amaral Peixoto. O projeto incluirá um trabalho de paisagismo, uma área para quiosques, um parque moderno para crianças, uma academia ao ar livre, um jardim com chafariz, mesas para jogos de tabuleiro e vários bancos.

Ao mover o calçadão, será possível abrir duas pistas de rolamento para ambos os sentidos. Além disso, com a extensão do calçadão, serão criadas vagas de estacionamento frontal ao longo da avenida, abrindo aproximadamente 90 vagas em cada lado nesse trecho, mantendo também o recuo necessário para os ônibus. A ciclovia será mantida reta, sem a possibilidade de veículos estacionarem ou pararem nela, como acontece atualmente. Para evitar o afunilamento do tráfego, a ponte também será alargada, passando a contar com duas faixas em cada sentido. Dessa forma, resolveremos os problemas de congestionamento e falta de estacionamento no centro da cidade.



Logo no início do meu mandato, vou iniciar um estudo para modernizar a Estação de Tratamento de Água da cidade. Essa medida é necessária porque, há muitos anos, a qualidade da água consumida pelos moradores de Areal tem sido uma preocupação constante. Quando falamos em modernizar, estamos nos referindo à implementação de novas tecnologias e melhorias em todo o processo que trata a água, desde a sua captação até a distribuição nas casas. A água que consumimos passa por um processo de tratamento antes de chegar às nossas torneiras. No entanto, com o passar do tempo, os equipamentos usados na Estação de Tratamento de Água ficaram desatualizados, e a infraestrutura, como tubulações e reservatórios, precisa de manutenção e substituição para garantir a qualidade da água. A modernização incluirá o uso de tecnologias mais avançadas para filtrar e purificar a água, além de uma limpeza completa dos reservatórios, onde a água é armazenada, e a substituição de tubulações antigas que podem estar contaminadas ou danificadas, comprometendo a qualidade da água que chega às residências. Esse projeto será feito em várias etapas e, por ser uma obra complexa, estou estimando que levará de 1 a 2 anos para ser concluído. Durante esse tempo, será necessário realizar estudos técnicos detalhados, contratar empresas especializadas e investir recursos significativos para garantir que todas as melhorias sejam feitas com qualidade e dentro dos padrões de segurança e eficiência. Além disso, durante as obras, vamos planejar para que a população continue recebendo água sem grandes interrupções. O objetivo final é que, ao término desse período, os arealenses possam contar com uma água de qualidade superior, mais limpa e segura para o consumo, o que trará benefícios diretos para a saúde e qualidade de vida de todos os moradores da cidade.



Vou implementar o projeto Ônibus Tarifa Zero, ou seja, ÔNIBUS DE GRAÇA a todos, garantindo transporte público totalmente gratuito para os moradores de Areal. Muitos bairros hoje sofrem com a falta de ônibus regulares, horários irregulares ou até a ausência de linhas. No meu governo, esses bairros serão os primeiros a receber o ônibus gratuito de forma permanente. O Ônibus Tarifa Zero será financiado por recursos do município, como impostos ou parcerias, sem que o cidadão precise pagar a passagem. Assim, todos terão acesso ao transporte, independente de sua condição financeira, o que vai melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população. Esse projeto também atenderá os locais onde as empresas privadas não conseguem ampliar horários. Onde houver essa deficiência, colocaremos os ônibus gratuitos para cobrir a demanda. Os ônibus vão circular exclusivamente dentro da cidade, conectando os bairros ao centro de Areal, garantindo que todos possam se locomover para trabalhar, estudar ou acessar serviços essenciais. Além disso, com menos carros nas ruas, teremos menos trânsito e poluição. Em resumo, o Ônibus Tarifa Zero trará transporte acessível para todos, resolvendo problemas de falta de transporte e oferecendo uma alternativa eficiente onde as empresas não conseguem atuar. Esse projeto vai garantir o direito à mobilidade de todos os arealenses.



Vou enfrentar o problema do aumento da criminalidade em nossa cidade de maneira prática e objetiva, focando principalmente na prevenção. Uma das primeiras medidas será firmar um convênio entre a Prefeitura de Areal e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, através do PROEIS (Programa Estadual de Integração de Segurança). Esse programa permite que a prefeitura contrate policiais militares para reforçar o patrulhamento local durante suas folgas, o que aumentará a presença policial nas ruas de forma eficiente e rápida. Irei junto com o Governador do Estado e com a Bancada dos Deputados Estaduais do meu partido implementar o AREAL PRESENTE que nos ajudará bastante na segurança da nossa cidade. Além disso, vou abrir um concurso público para aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Com efetivo aumentado, serão realizados patrulhas em quatro modalidades: a pé, de bicicleta, de moto e com viaturas. O objetivo é garantir a segurança de áreas públicas como escolas e praças, com patrulhamento contínuo, tanto de dia quanto à noite. Outro ponto central do meu plano é a substituição do atual DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) por uma companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar, o que vai reforçar ainda mais a presença policial em Areal, trazendo mais segurança para nossos bairros e ruas.

A iluminação pública também será amplamente melhorada. Hoje, muitas áreas da cidade estão mal iluminadas ou possuem luzes que quase não iluminam de forma eficaz. Vou implementar um sistema de iluminação mais forte e eficiente em todas as áreas da cidade, o que contribuirá para a segurança noturna e para a prevenção de crimes. Por fim, o sistema de câmeras de vigilância da prefeitura será ampliado e modernizado. Vou instalar câmeras em pontos estratégicos da cidade, equipadas com tecnologia de reconhecimento facial, interligadas aos órgãos de segurança do estado. Essas câmeras serão fundamentais para identificar criminosos e apoiar investigações, aumentando a sensação de segurança da população. A combinação de patrulhamento reforçado, melhorias na iluminação, ampliação das câmeras de vigilância e a criação da Ordem Urbana será essencial para reduzir a criminalidade e melhorar a qualidade de vida de todos os arealenses".







Na Saúde e na Educação, quais são os pontos que considera que precisam ser desenvolvidos no município e quais as propostas para melhorá-los?

"Na Saúde, o foco será o povo. Imediatamente, colocarei pediatra, dentista e cardiologista à disposição 24 horas por dia. Com o tempo, traremos outras especialidades e retomaremos as pequenas cirurgias. Ampliaremos o atendimento nos postos ambulatoriais e nas unidades básicas de saúde da família. Junto com nossos senadores e deputados, lutarei para trazer um Centro de Imagens, onde nossa população poderá realizar exames como mamografia e ressonância magnética aqui mesmo em Areal. Irei resgatar a nossa maternidade para que os arealenses voltem a nascer em nossa cidade, e não em cidades vizinhas".



"Na Educação, tenho um carinho especial pelos professores, que são verdadeiros pais e mães de todas as profissões. Sem eles, não teríamos médicos, advogados ou qualquer outra carreira. Os professores são figuras de confiança para os pais, pois entregamos a eles nossos filhos e netos com a certeza de que irão educá-los e prepará-los para o futuro. Por isso, vou designar um professor ou professora para liderar a pasta da Educação. Minha prioridade será equipar as escolas municipais com os recursos necessários para apoiar os professores e profissionais da educação, criando um ambiente que promova o aprendizado e reduza a evasão escolar. Reconhecemos que os educadores precisam de mais apoio, como cuidadores e auxiliares, especialmente para atender crianças com espectro autista e outras necessidades especiais. Vamos investir em tecnologia nas salas de aula, utilizando ferramentas modernas para despertar o interesse dos alunos e tornar o aprendizado mais atraente. Além disso, implementaremos gradualmente o turno integral nas escolas, onde os alunos poderão ficar das 7h às 18h. Esse horário será complementado com atividades esportivas, incluindo esportes olímpicos, jogos de tabuleiro como xadrez, cultura, ginástica e projetos relacionados ao meio ambiente. Essas atividades não só enriquecem a educação, mas também ajudam a desenvolver habilidades sociais e emocionais essenciais para a vida. Com essas iniciativas, buscaremos valorizar os professores e garantir que nossos alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, completa e inclusiva. É assim que vamos construir um futuro melhor para nossas crianças e para a sociedade como um todo".



Com relação à economia, quais são os planos para desenvolver a geração de empregos, atrair empresas, valorizar o servidor e deixar a cidade bem posicionada?



"Vamos implementar incentivos para atrair novas empresas para Areal e fortalecer as que já estão aqui. Nosso objetivo é estreitar as parcerias com os empresários, promovendo um ambiente favorável para a criação de novos empregos. Para isso, criaremos uma moeda social, que beneficiará não apenas as famílias, mas também o comércio local. Estabeleceremos parcerias com os comerciantes para desenvolver ações governamentais que incentivem o consumo interno, por meio de campanhas que promovam o comércio local. Sabemos que uma economia forte depende de uma cidade segura, limpa e cheia de atrativos para empresários e comerciantes. Além disso, queremos incentivar o empreendedorismo local. Isso inclui o apoio à criação de micro e pequenos negócios, oferecendo recursos e orientações para que pequenos empreendedores possam abrir e manter suas lojas, restaurantes e serviços. O turismo local também será uma prioridade. Vamos promover eventos culturais e esportivos, além de criar e fortalecer cooperativas, como a cooperativa de fécula de mandioca. Também apoiaremos a agricultura familiar e a criação do Mercado do Produtor Rural, que valoriza os produtos locais e estimula a economia da nossa cidade.

Essas iniciativas visam não apenas o crescimento econômico e geração de emprego, mas também o fortalecimento da comunidade, garantindo um futuro mais próspero para todos.



No meu governo todo o funcionalismo será valorizado, eu irei retornar com o auxílio alimentação que foi retirado contra a minha vontade, e que foi promessa de campanha do atual prefeito que não cumpriu.

No meu governo, os funcionários terão voz e vamos ouvi-los e atendê-los, dentro do princípio da razoabilidade e do interesse público, e sempre respeitando aqueles que fazem a máquina pública girar com alto padrão de atendimento ao nosso povo. A minha vice é uma servidora pública da nossa cidade, com isso eu já estou sinalizando o quanto eu me importo com essa categoria, nós sabemos como a grande parte dos funcionários estão sendo tratados, e no meu governo eu não irei permitir, o funcionário público sob minha gestão terão voz, terão o direito sagrado de pensamento, de livre manifestação, de se expressar, no meu governo o funcionalismo será livre. Também iremos analisar o Plano de Cargos e Salários para vermos no que podemos melhorar, eu quero um grupo motivado e trabalhando com prazer. Desse jeito, todos ganham, o governo ganha por ter os serviços públicos de qualidade, o povo ganha por se sentir respeitado o funcionalismo ganha por ser reconhecido".





Por qual motivo merece o voto do cidadão arealense?



"Já fui vereador, secretário de saúde e vice-prefeito, e durante esses anos, tive a oportunidade de contribuir significativamente para o crescimento de Areal. No entanto, esses cargos têm limitações que muitas vezes dificultam a implementação de mudanças reais. Como vice-prefeito, por exemplo, frequentemente me vi tolhido em minhas iniciativas. Minhas opiniões e propostas eram ignoradas, como no caso da retirada do auxílio alimentação dos funcionários públicos, uma decisão da qual não fui consultado e pela qual lutei em vão. Sou conhecido como "Paizão do Povo" porque valorizo cada cidadão, independentemente de sua posição social. Faço questão de dialogar com todos, do mais humilde ao mais bem-sucedido. Acredito que todos merecem atenção e respeito, e isso tem me proporcionado um forte vínculo com a comunidade. Recebo o carinho das pessoas onde quer que vá, e isso é algo que valorizo muito. Não busco status ou fama; meu verdadeiro desejo é transformar a vida das pessoas e proporcionar dignidade a todos os arealenses. Quero governar de forma transparente e inclusiva, sempre ouvindo as necessidades da população. Com a força do povo e a bênção de Deus, estou determinado a ser eleito e a honrar cada pessoa que me der a oportunidade de servir Areal e sua gente. Meu compromisso é com a cidade e com todos que dela fazem parte".



Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.



"Reconheço que sou frequentemente atacado por ser uma pessoa simples e por não ser um político "profissional", aquele que fala apenas o que as pessoas querem ouvir. Às vezes, sou questionado sobre como cumprirei meu Plano de Governo. Minha resposta é clara: conto com uma equipe técnica competente e tenho uma vontade genuína de trabalhar para minha cidade e para meu povo.

Fui criado com valores sólidos, como a honestidade e a importância de saber a origem de tudo que aceito. Com isso em mente, acredito que é possível fazer a diferença na administração pública. Como disse o ex-presidente Bolsonaro, “é só não roubar” para que possamos fazer tudo que é necessário e ainda sobrar recursos para investir na cidade. Estou comprometido em governar de maneira transparente e ética, colocando sempre os interesses da população em primeiro lugar. Essa é a minha missão e é por isso que busco a oportunidade de servir Areal"