I Fórum sobre Intolerância Religiosa em Areal - Foto: Divulgação

I Fórum sobre Intolerância Religiosa em ArealFoto: Divulgação

Publicado 14/09/2024 18:10

Areal - A Prefeitura de Areal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e do CREAS, realiza o I Fórum sobre Intolerância Religiosa em Areal com a intenção de combater o preconceito e promover a conscientização sobre a convivência em sociedades diversas.



Marcado para o dia 17 de setembro, o evento visa criar um ambiente de diálogo onde líderes religiosos, especialistas e membros da comunidade possam discutir o respeito à diversidade de crenças e a promoção da paz. O Fórum abordará temas como liberdade religiosa, desafios enfrentados por diferentes crenças, o impacto das redes sociais na disseminação da intolerância e a aparente diminuição da influência religiosa em países desenvolvidos. Através de palestras e debates, o evento pretende construir conexões que unam a comunidade em torno de valores de respeito e empatia.



Convidados:



Ana Dirce do Nascimento Eckert - Professora de Umbanda

Emanuel Gonçalves - Pastor da Igreja Adventista

Francine Fontainha de Carvalho - Espírita

Geraldo Paiva - Arquiteto e Diácono da Igreja Católica

Gilsemar Mendes Mello - Professor de Matemática e Física, praticante de Candomblé

Joice Sabadin - Advogada do CREAS

Semildes Chaves Roberto de Oliveira - Professora de Ensino Religioso (Mediadora)

Fernando Valério - Mestre em Artes Cênicas, Pedagogo e Coordenador Geral do Programa “Gente em Primeiro Lugar” - Umbanda

O Fórum será realizado das 9h às 12h na Rua Nicanor Garcia da Rosa, 197 (Estação Cine +), com entrada gratuita. Todos são bem-vindos para participar deste evento inclusivo e diversificado que visa enriquecer a discussão sobre um tema tão relevante.