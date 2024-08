O Cântico Negro - Foto: Danilo Silva

O Cântico NegroFoto: Danilo Silva

Areal - No último sábado (24), o Parque da Julioca, em Areal, foi palco de um emocionante evento de exaltação à cultura afro-brasileira, com a apresentação do show "O Cântico Negro". O projeto, contemplado no edital "Música nas Ruas", da Lei Paulo Gustavo, reuniu o músico e cantor Marcelo Almeida, a cantora Rafa Lima e o percussionista Léo Batuque, proporcionando ao público uma tarde inesquecível.

Com entrada gratuita, o evento atraiu uma numerosa audiência, que foi agraciada com atrações envolventes, iniciando com apresentações especiais dos Grupos de Capoeira Karuna, de Petrópolis, e Raiz, de Areal. As vibrantes Rodas de Capoeira contaram com as participações dos Mestres Veza e Bolinha, do Grupo Raiz, e do Mestrando Mãozinha, do Grupo Karuna, criando um espetáculo que misturou tradição e energia.

Outro destaque do evento foi a Oficina de Jongo, promovida pelo Grupo de Artes Afro Serra, comandado por Deivid Preceito e Monica Valverde, estudiosos e especialistas nessa expressão cultural ancestral. A oficina ofereceu ao público a oportunidade de conhecer e praticar essa tradicional dança afro-brasileira, reforçando a importância da preservação e valorização das manifestações culturais de origem africana.

O show musical "O Cântico Negro" trouxe Marcelo Almeida, Rafa Lima e Léo Batuque ao palco, com um repertório diversificado que homenageou grandes nomes da música negra brasileira, como Jovelina Pérola Negra, Milton Nascimento, Sandra de Sá, Mestre Suassuna e Jorge Aragão. A apresentação encantou o público, conduzindo-os por uma viagem pelos sons e ritmos que moldaram a cultura musical do Brasil.

Além da música e da dança, a culinária afro-brasileira marcou presença com uma seleção de pratos típicos, incluindo a famosa feijoada das "Manas do Quilombo", e uma variedade de doces e salgados. Os sabores tradicionais, juntamente com o artesanato local, transformaram o Parque da Julioca em um espaço de celebração vibrante, alegre e culturalmente rico.