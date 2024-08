I Fórum de Combate à Violência Contra a Mulher - Foto: Danilo Silva

Publicado 26/08/2024 11:43

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e do CREAS, realizou, no dia 21 de agosto, o I Fórum de Combate à Violência Contra a Mulher, no Cinema da Estação. O evento faz parte da campanha do Agosto Lilás e teve como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a importância da luta contra a violência de gênero, além de divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

Durante o fórum, foram realizadas diversas palestras sobre temas como empoderamento feminino, igualdade de gênero, comportamentos machistas e prevenção da violência contra mulher. Diversas autoridades femininas da assistência social foram convidadas a compartilhar seus conhecimentos e experiências, promovendo ricas discussões que envolveram cada uma das mulheres presentes na audiência.

O I Fórum de Combate à Violência Contra a Mulher ocorreu para reforçar o enfrentamento à violência doméstica e familiar e contribuir para a divulgação da Lei Maria da Penha, em conformidade com os objetivos do Agosto Lilás, campanha estabelecida pela Lei Estadual nº 4.969/2016.