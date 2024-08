Programa Criança Feliz - Foto: Reprodução

Programa Criança FelizFoto: Reprodução

Publicado 12/08/2024 14:29 | Atualizado 12/08/2024 14:53

Areal - O Programa Criança Feliz, uma iniciativa voltada para o desenvolvimento integral de crianças e fortalecimento dos vínculos familiares, demonstra impactos significativos em Areal. Atualmente, o programa atende a 102 famílias e 12 gestantes, as quais são contempladas com medidas e serviços voltados para o cuidado e saúde da criança na primeira infância.

O Programa tem como foco principal as famílias com crianças de 0 a 3 anos, gestantes, e crianças de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada. Através de visitas domiciliares, profissionais capacitadas e treinadas acompanham as famílias de perto, oferecendo orientação e fortalecendo os laços familiares e comunitários.

Para participar do Programa Criança Feliz em Areal, é necessário que as famílias mantenham os dados do Cadastro Único atualizados. Basta procurar o Polo no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Avenida Amaral Peixoto 1.164, Centro.

O Criança Feliz é um componente importante na política de assistência social do Brasil, que compreende a primeira infância como um período que demanda atenção especial, e cujo amparo é indispensável para o desenvolvimento humano e social.