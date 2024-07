DBM 3/15, em Areal - Foto: Ricardo Cassiano

DBM 3/15, em ArealFoto: Ricardo Cassiano

Publicado 16/07/2024 11:39

Areal - Na última sexta-feira (12), o governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, inauguraram um novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, em Areal. A nova unidade (DBM 3/15) é um Destacamento do Grupamento de Petrópolis (15° GBM), o terceiro da região, que já conta com os quartéis de Três Rios (DBM 1/15) e Itaipava (DBM 2/15).



"Essa entrega, que vai reduzir em pelo menos 30 minutos o tempo-resposta das ações para salvar vidas, é muito importante. Faz parte dos investimentos pesados que nossa gestão vem fazendo na corporação, da ordem de R$ 1 bilhão. Investir no melhor Corpo de Bombeiros do Brasil é um orgulho e um dever nosso", afirmou Cláudio Castro.



O quartel de Areal vai atender uma área de 657 Km², com um efetivo de cerca de 50 militares, reforçando ainda mais a segurança da população da Região Serrana e do Centro-Sul fluminense.



"O Destacamento contará com viaturas novas, incluindo uma ambulância e um caminhão importado de salvamento e combate a incêndio, recém-adquirido. A atuação do DBM 3/15 vai abranger os municípios de Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, além dos distritos da Posse (Petrópolis) e de Bemposta (Três Rios), beneficiando diretamente mais de 400 mil pessoas. O reforço também é importante porque estamos no ápice do período de incêndio florestal. Então, nós vamos ter uma mobilização maior de bombeiros aqui na região nessa missão", explicou o coronel Leandro Monteiro, adiantando que mais 20 viaturas de combate a fogo em vegetação deverão chegar aos quartéis de todo o Estado nos próximos seis meses.



A nova unidade é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Areal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. As obras das instalações ficaram sob responsabilidade da Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil. O terreno também foi cedido pelo município. O Corpo de Bombeiros RJ garantiu o efetivo, mobiliário, viaturas e equipamentos.