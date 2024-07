Entrega do projeto em Areal - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 05/07/2024 18:58

Areal - A Enel Distribuição Rio concluiu nesta semana as obras de modernização da iluminação pública das principais vias de Areal. O projeto foi contemplado na Chamada Pública de Projetos (CPP 2021), viabilizado pelo Programa de Eficiência Energética da Aneel, e previu a substituição de 783 lâmpadas no município.



"Essas obras de iluminação pública vão beneficiar a população dos municípios ao permitir que as pessoas circulem nas ruas com mais segurança e tranquilidade, além de promover maior eficiência no uso da energia elétrica pela utilização da tecnologia LED, que reduz as ocorrências de lâmpadas queimadas e gera uma maior economia na fatura de energia da prefeitura", afirma Leonardo Soares, responsável por Sustentabilidade na Enel Rio.



Em Areal, o projeto prevê economia de energia de 485,58 MWh/ano para o município, que seria o suficiente, por exemplo, para abastecer mensalmente 238 residências por um ano. Em reais, isso representa uma economia na conta de luz de mais de R$ 500 mil anualmente.



Além dos benefícios econômicos, os projetos realizados em Areal e Teresópolis juntos trazem um impacto positivo ao meio ambiente. Ao promover o consumo sustentável e eficiente de energia, evita a emissão de 41,5 toneladas por ano de gás carbônico (CO₂), um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Para efeito de comparação, esse volume equivale ao plantio de 296 árvores por ano.



No projeto de Areal, foram contempladas as ruas Manoel Fernandes, Estrada da União e Industria, Presidente Juscelino Kubitscheck, entre outras. O valor previsto para este projeto é de mais de R$ 558 mil, proveniente do Programa de Eficiência Energética.