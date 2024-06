Secretaria de Turismo de Areal - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 29/06/2024 08:25

Areal - A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Areal participou, nesta terça e quarta-feira (25 e 26), do 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo de Maricá, um evento que reúne autoridades, empresários e profissionais do segmento turístico de diversos municípios do estado para promover uma rica troca de experiências.

O Congresso é uma realização da Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento (CODEMAR) e a Prefeitura de Maricá e com o apoio da Fecomércio, da TurisRio e da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Além de contar com diversas palestras e workshops, o evento visa fortalecer, através do compartilhamento mútuo de conhecimento, todos os âmbitos turísticos: hotéis, pousadas, restaurantes, atrativos turísticos, artesanato e transporte.

Para a cidade de Areal, o Congresso trouxe uma oportunidade de colocar em evidência todo o progresso conquistado na área de turismo da cidade, e de mostrar para o estado um pouco mais dos atrativos turísticos do município, como a produção de vinho e o circuito “Em Cantos de Areal”. Destaca-se, também, a participação do Prefeito Gutinho Bernardes, marcada pela palestra sobre o tema “Turismo segmentado – O produto certo para a Persona certa – Como falar e vender para o cliente atual” que apresentou junto a Raquel Pazos, diretora executiva IBITI Projeto, e Sávio Neves, ex-secretário do Governo do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Trem do Corcovado.

Vale ressaltar a importância que o turismo representa para a economia do estado e do município, sendo responsável por movimentar diversos setores e por gerar emprego e renda na região, principalmente no comércio, na hotelaria, no artesanato, em eventos, na alimentação e no setor de serviços.