Encontro foi realizado para discutir o projetoFoto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 06/07/2024 13:42

Areal - Em uma reunião realizada no Consulado Geral da França no Rio de Janeiro, a Prefeitura de Areal, representada pelo prefeito Gutinho Bernardes, em parceria com a família Eloy, proprietária do Borgo del Vino, a Vila Italiana da cidade, e com o apoio do Consulado Geral da França, anunciaram o início das discussões para a construção da Vila Francesa, um novo empreendimento inovador que trará ainda mais benefícios para o turismo na região.

O encontro contou com a presença do Consul Geral da França no Rio de Janeiro, Gérard Maréchal, que se mostrou entusiasmado com o projeto e com o seu potencial para fortalecer os laços entre Brasil e França.

"A Vila Francesa será um importante símbolo da amizade entre nossos países", afirmou o Consul Maréchal. "Tenho certeza de que este projeto será um grande sucesso e que trará muitos benefícios para Areal e para o Rio de Janeiro."

A Vila Francesa contará com uma infraestrutura completa, incluindo área residencial, hotel, restaurante, vinícola e outros atrativos, idealizada para se tornar um novo ponto turístico de grande sucesso em Areal.

O projeto, em fase de desenvolvimento, tem como objetivo oferecer aos visitantes uma experiência única de imersão na cultura francesa, aliando gastronomia, hospitalidade e a beleza da localidade.

"Estamos muito felizes em poder contar com o apoio do Consulado Geral da França neste projeto", disse o Prefeito Gutinho Bernardes. "A Vila Francesa será mais um grande presente para Areal e para todos os que amam a cultura francesa."