DBM 3/15, em Areal - Foto: Divulgação

DBM 3/15, em ArealFoto: Divulgação

Publicado 09/07/2024 14:25

Areal - Na próxima sexta-feira (12), será inaugurado o Destacamento de Bombeiro Militar de Areal (DBM 3/15). A cerimônia de inauguração seria realizada na última semana, mas foi adiada. O evento terá a presença do Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do Secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Coronel BM Leandro Sampaio Monteiro.

Com uma área de atuação cinco vezes maior que a área total do município, se estendendo por 657 km2, o novo Destacamento de Bombeiros representa um marco histórico para Areal e municípios vizinhos, como São José do Vale do Rio Preto e os distritos da Posse (Petrópolis) e Bemposta (Três Rios), que também serão atendidos pelo destacamento, proporcionando maior agilidade e efetividade no atendimento a emergências e salvamentos, além de contribuir para a tranquilidade e bem-estar da população local.