Vistoria itinerante do DetranFoto: Divulgação

Publicado 30/07/2024 12:51

Areal - O serviço de vistoria itinerante de veículos será oferecido em Areal no dia 12 de agosto. A vistoria itinerante leva os serviços do Detran/RJ a cidades que não possuem posto de vistoria ou que estão com postos de vistoria fechados, proporcionando mais comodidade aos moradores ao evitar que tenham de se deslocar a cidades vizinhas.



Em Areal, a vistoria ocorrerá no dia 12 de agosto, das 10h às 14h30, no antigo DNER, que fica próximo à Ponte de Cimento, na Estrada União e Indústria, Km 36.