Major Raquel Ventura - Foto: Bruno da Matta

Major Raquel VenturaFoto: Bruno da Matta

Publicado 10/08/2024 14:45

Areal - Entre abraços, sorrisos e muitos reencontros, a volta às aulas para o segundo semestre de 2024, na rede estadual do Rio de Janeiro, foi marcada por diversas atividades nas mais de 1.200 unidades fluminenses. No último mês, cerca de 600 mil alunos retomaram os estudos, 360 deles no Colégio Estadual Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, em Areal.

A unidade, que é vocacionada ao ensino cívico-militar, recebeu a major PM Raquel Ventura, coordenadora do Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar da Seeduc, que conversou com cerca de 100 estudantes sobre a carreira na corporação. Com um público totalmente composto por alunas dos ensinos Fundamental e Médio, a palestra focou na carreira feminina e seus desafios.

O objetivo foi esclarecer dúvidas sobre o dia a dia de uma policial e mostrar que essa é uma das áreas que elas podem seguir, mesmo não sendo obrigadas a escolherem a vida militar. Raquel Ventura tem mais de 20 anos de carreira e já desempenhou diversas funções de segurança pública, entre elas a de piloto de helicóptero blindado, cargo que foi pioneira, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, tendo atuado em várias operações na capital, momento da palestra que mais despertou o brilho das jovens.

"A parte que mais gostei foi quando ela mostrou os vídeos pilotando helicópteros. Eu nunca tinha visto uma mulher fazendo isso. É algo que nos inspira, porque ela batalhou muito para chegar onde chegou e me serviu de exemplo para buscar meus objetivos", contou a estudante Clara Rocha, de 15 anos, aluna do 9º ano do Ensino Fundamental.

Já para Maria Lívia, também de 15 anos, a história da major a ajudou a entender melhor o que quer para sua vida e sua carreira.

"A palestra foi uma motivação a mais para mim. Eu estava em dúvidas sobre meu sonho de ser militar e agora tenho certeza. Ela mostrou pra gente que a mulher pode ser o que ela quiser. Foi lindo e muito incrível", disse a jovem da 1ª série do Ensino Médio.

Membro do Comitê Intersetorial de Segurança Escolar - Cise, a major Raquel Ventura é responsável pela segurança na rede estadual. Ela também já desenvolveu diversas atividades e parcerias para garantir um ambiente mais seguro dentro dos muros das escolas, como treinamento de professores e protocolos de segurança. Para a oficial, a educação é a base para transformar vidas e o protagonismo feminino deve ser estimulado.

"Hoje, a mulher tem amplo acesso à corporação e acredito que temos melhorado muito nesse ponto. A carreira policial vai exigir demais, mas também é muito gratificante. Quanto à formação vocacionada, ela é totalmente diferente, justamente por conta da disciplina, atributo que vai facilitar bastante a vida delas no futuro. O engajamento dessas meninas em todo o processo na escola é maravilhoso, dessa forma elas não ficam de fora, elas sabem que fazem parte e sabem seu valor. Independentemente de escolherem ou não a carreira militar, certamente estarão bem encaminhadas e motivadas", afirmou a oficial.

As unidades vocacionadas ao ensino cívico-militar compõem um dos segmentos de ensino da rede estadual, e além da Polícia Militar, que é parceira em dez escolas, a rede estadual de ensino também possui outras seis unidades deste modelo em parceria com o Corpo de Bombeiros, totalizando 16 colégios cívico-militares espalhados em 15 municípios do estado. Juntos, eles atendem cerca de 2.700 alunos, oferecendo a grade regular com as disciplinas obrigatórias da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e matérias complementares, em tempo integral.

A instrutora de assuntos militares da unidade de Areal, cabo PM Caliandra, que auxilia o dia a dia dos alunos junto à direção da Seeduc na unidade, explica que a palestra agrega valor ao ensino e mostra aos estudantes que, mesmo que não sigam carreira na Polícia Militar, a disciplina e valores aprendidos na escola e, reforçados por pessoas como a major Raquel, são fundamentais para o futuro deles. Para ela, a visita fez com que as meninas pudessem se inspirar em ótimo exemplo e buscar as habilidades necessárias para seguirem seus próprios caminhos.

"Elas precisam de referências femininas e é muito importante ver uma mulher em posição de comando vindo visitá-las. Elas já viram homens no posto de major vindo aqui, mas nunca tinham visto uma major, uma mulher. As meninas gostaram muito, ficaram muito felizes e disseram que elas não têm mais sonhos, agora elas têm metas", afirmou a instrutora.

Além das cívico-militares, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro mantém outras modalidades de ensino para atender diferentes públicos, como escolas vocacionadas à música, ao esporte, ao empreendedorismo, escolas interculturais, escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tecs), entre outras. O objetivo da Seeduc é prover diferentes formas de educar de acordo com os anseios da população, sem deixar de lado as disciplinas da BNCC.