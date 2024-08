Arraiá da Melhor Idade em Areal - Foto: Danilo Silva

Arraiá da Melhor Idade em ArealFoto: Danilo Silva

Publicado 21/08/2024 16:33

Areal - No último sábado (17), a Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, realizou o tradicional "Arraiá da Melhor Idade", no Parque da Julioca. O evento contou com a participação do CRAS e CREAS, além do apoio das Secretarias de Educação, Cultura, Esportes e Eventos; Agricultura; e Serviços Públicos e Transportes, reunindo um público expressivo da melhor idade em uma tarde repleta de alegria e diversão.

Em sua segunda edição, o evento proporcionou aos presentes uma verdadeira imersão nas tradições juninas, com direito a quadrilha da melhor idade, show ao vivo com Thiago Litte e Henrique do Forró, além de diversas brincadeiras tradicionais e comidas típicas. O clima festivo foi embalado por muita música e dança, garantindo momentos de confraternização e diversão para todos os participantes.

Para o Secretário de Desenvolvimento Social, Luiz Antônio da Penha Reis, o Duga, a realização do evento reafirma o compromisso da Secretaria em estimular o congraçamento entre diferentes modalidades de organização comunitária e atuar na promoção social. "Nosso objetivo é oferecer ao público da melhor idade mais uma oportunidade de socialização, proporcionando momentos de lazer e convivência, que são fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida. Eles merecem toda a nossa atenção e carinho", destacou Duga.