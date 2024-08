Encontro de especialistas em Areal - Foto: Divulgação

Encontro de especialistas em ArealFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2024 16:22

Areal - Na última sexta-feira (9), a cidade de Areal teve a honra de receber duas importantes personalidades ligadas à causa da preservação ferroviária brasileira. Edla Zim, palestrante e escritora renomada, autora do livro “Sua Majestade: Donna Locomotiva”, e Silvana Silva de Souza, museóloga responsável pelo Museu Ferroviário de Tubarão (SC), visitaram a cidade acompanhadas pela engenheira Angela França, vice-presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária.

As convidadas realizaram um tour pela cidade, conhecendo de perto o trabalho da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, com sede na Estação Alberto Torres, onde está localizado o Pequeno Museu Ferroviário. Além disso, tiveram a oportunidade de visitar a unidade móvel da Biblioteca Itinerante, um equipamento de grande importância para a comunidade, mantido e administrado pela Prefeitura de Areal.

Um dos pontos altos da visita foi a Estação Ferroviária Central de Areal. Totalmente restaurada pela prefeitura local, a antiga estação, que antes se encontrava em ruínas, abriga hoje uma unidade do CINE+, um projeto inovador que leva sessões gratuitas de cinema, ações formativas, artes cênicas, música e outras manifestações culturais ao público, valorizando a cultura, a educação e a sustentabilidade.

As personalidades ficaram encantadas com a cidade de Areal e com o trabalho realizado na área da preservação ferroviária e cultural. A visita reforça a importância da parceria entre a Prefeitura de Areal e a Associação Fluminense de Preservação Ferroviária para a valorização do patrimônio histórico e cultural da região.