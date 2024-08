Seminário Regional de Compras Públicas - Foto: Divulgação

Publicado 22/08/2024 20:40

Areal - O Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Areal e a Rede de Agentes de Desenvolvimento da Região Centro-Sul, realizou, na última semana, o Seminário Regional de Compras Públicas. O evento, que aconteceu no Teatro Fernanda Carneiro, no Ciafete, teve como principal objetivo capacitar os funcionários das prefeituras da região que atuam na gestão de compras e licitações. A iniciativa buscou aprimorar o conhecimento desses profissionais, garantindo a aplicação eficaz das novas diretrizes no setor público.

Com uma programação voltada para o aprimoramento técnico e estratégico, o seminário abordou temas essenciais para a administração pública. As palestras incluíram:

1. Desafios da nova lei de licitações e pontos de atenção pelos municípios - Essa palestra destacou as principais mudanças e desafios trazidos pela nova lei de licitações, orientando os municípios sobre os cuidados necessários para garantir a conformidade e a transparência nos processos licitatórios.

2. Inteligência Artificial nas licitações - uso do Chat GPT - Nesta sessão, os participantes exploraram como a tecnologia de inteligência artificial, especificamente o Chat GPT, pode ser utilizada para otimizar e trazer maior eficiência aos processos de licitação, destacando as inovações que podem transformar a gestão pública.

3. Compras.gov - A Dispensa Eletrônica na prática - Uma abordagem prática sobre o sistema Compras.gov e o uso da dispensa eletrônica, oferecendo uma visão clara sobre as funcionalidades e a importância dessa ferramenta no contexto das licitações públicas.

4. Plano de Contratações Anual na prática - Esta palestra trouxe uma visão detalhada sobre como elaborar e implementar um plano de contratações anual, com foco na eficiência e na organização das demandas públicas.

5. Escritório de compras - O funcionamento e a importância de um escritório de compras bem estruturado foi o tema desta apresentação, que destacou como essa unidade pode contribuir para a melhoria dos processos de aquisição no setor público.