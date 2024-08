O Cântico Negro - Foto: Divulgação

Publicado 23/08/2024 16:06

Areal - Neste sábado (24), o Parque da Julioca, em Areal, receberá o show "O Cântico Negro", projeto contemplado no edital "Música nas Ruas", da Lei Paulo Gustavo. O evento, que começará às 13h00, reunirá o músico e cantor Marcelo Almeida, a cantora Rafa Lima e o percussionista Léo Batuque.

"O Cântico Negro" promete um espetáculo envolvente, com um repertório que homenageia grandes nomes da música negra brasileira, como Jovelina Pérola Negra, Milton Nascimento, Sandra de Sá, Mestre Suassuna e Jorge Aragão. Além da apresentação musical, o público poderá apreciar apresentações de capoeira, jongo e a culinária afro-brasileira, proporcionando uma experiência cultural completa.

O edital "Música nas Ruas", da Lei Paulo Gustavo, é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, com apoio cultural da Messias Guimarães Produções, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Eventos, Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Areal e Prefeitura de Areal.

A realização do show "O Cântico Negro" no Parque da Julioca reforça a promoção da cultura e da diversidade musical, valorizando a riqueza da herança afro-brasileira. A entrada é gratuita, e a comunidade é convidada a prestigiar este evento cultural, que contará também com opções de artesanato e refeições no local, incluindo a tradicional feijoada das "Manas do Quilombo", a partir das 12h00, prometendo emocionar e unir a todos os presentes.