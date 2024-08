Sala Cine+ - Foto: Divulgação

Sala Cine+Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2024 18:05

Areal - Na próxima sexta-feira (30), Areal irá receber a programação do CineSesc. A ação, que se instalará na sala da rede Cine+, é fruto da nova parceria estabelecida entre o Sesc RJ e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro (Secec).



Guapimirim, Itaocara, Casemiro de Abreu e Paraty também participam do projeto. Com sua implementação, as salas serão transformadas em espaços multiuso que devem receber diferentes manifestações artísticas. Atualmente, o CineSesc já atende 18 localidades no Rio de Janeiro por meio de suas unidades. Com este projeto, o Sesc RJ ampliará o acesso à programação audiovisual a 23 localidades.



“Pretendemos, com esta parceria, promover a diversidade e a inclusão ampliando a área de abrangência do Sesc RJ, atendendo localidades onde não temos unidades”, declara Leandro Luz, analista de audiovisual do Sesc RJ.



Além da programação audiovisual, o projeto promoverá atividades formativas e culturais que dialoguem com os filmes exibidos no dia, como sessões de bate-papo, pocket shows e batalhas de slam. Dentre as atividades formativas, haverá atividades destinadas ao público adulto e ao público infantil.



O longa em cartaz na sexta-feira será Além da Lenda - O Filme, das 9h às 14h. Às 18h, será realizado um debate com Ruth de Souza.



Sinopse

Além da Lenda – O Filme



Direção de Marília Mafé e Marcos França. Brasil. 2022. 86 min. Animação. Livre



Numa brincadeira de crianca, Comadre Fulozinha, Negrinho do Pastoreio e Curupira acabam perdendo o Livro das Lendas, que, meio por acaso, chega as maos do garoto Lucas, um fa de super-herois, quadrinhos e games. Mesmo sem saber, o menino sera o responsavel por proteger parte do nosso folclore, o que acaba criando um forte laco de amizade entre ele e as lendas brasileiras.