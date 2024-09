Conjunto Carmen Portinho - Foto: Divulgação/Sehis

Publicado 04/09/2024 22:11

Areal - O dia 28 de agosto tem um significado especial para Areal, já que nesta data, em 2023, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação de Interesse Social (Sehis), entregou as chaves de novas residências a 153 famílias no Conjunto Carmen Portinho. Para marcar o primeiro aniversário do condomínio, na última quarta-feira, os moradores organizaram uma grande feijoada.

O secretário de Estado de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire, esteve presente na celebração e ressaltou a relevância do projeto para a comunidade arealense. Ele mencionou que as moradias foram destinadas a cidadãos que haviam perdido suas casas devido às chuvas na Região Serrana. A entrega das unidades representou uma conquista histórica para a região, proporcionando dignidade, conforto e segurança a 153 famílias desde o 28 de agosto de 2023.

Para comemorar o primeiro aniversário do Conjunto Carmen Portinho, os moradores se reuniram para uma feijoada com a equipe da Sehis. Marilene Morelli, uma residente animada, expressou sua felicidade com a nova casa, destacando que, desde agosto do ano passado, tem desfrutado de uma moradia segura, aconchegante e bem decorada. Ela celebrou o aniversário do condomínio com entusiasmo, enfatizando a importância da feijoada como parte das comemorações.

Há um ano, para possibilitar a ocupação do Conjunto Carmen Portinho, o Governo do Estado investiu mais de R$ 5,4 milhões na urbanização das residências, que estavam prontas desde gestões anteriores, mas não foram ocupadas devido à falta de infraestrutura. Cada unidade conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço com tanque externo. O condomínio também possui um parque infantil e um espaço de convivência. As intervenções realizadas incluíram obras de contenção de encostas, drenagem, pavimentação do acesso, construção de dois reservatórios de água e uma estação de tratamento de esgoto, além da reforma de unidades danificadas e adaptações para pessoas com necessidades especiais.