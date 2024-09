Acolhe + Saúde - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Acolhe + SaúdeFoto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 12/09/2024 15:12

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Saúde e da Unidade de Saúde da Família (USF) dos Portões, está lançando uma nova iniciativa que visa tornar diversos serviços de saúde mais acessíveis à população nos bairros de Areal. Com o programa Acolhe + Saúde, que oferece maior conveniência nos atendimentos, os moradores poderão contar com saúde de qualidade na frente de casa.

Os atendimentos são realizados por profissionais capacitados nas áreas de cobertura da USF dos Portões, e ocorrem das 15h30 às 19h30. As tendas volantes ficam disponíveis para consultas nas especialidades de clínica geral, enfermagem, saúde bucal, nutrição e orientações psicológicas. Além disso, são realizados testes rápidos para sífilis, HIV e hepatite, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, agendamento de exames preventivos, planejamento familiar, eletrocardiograma e cuidados com a saúde do colo do útero.

Programação da Unidade Itinerante:

11/09 - Condomínio Mônica Quintella

17/09 - Praça do Ringue

25/09 - Praça da Fazenda Velha

01/10 - Vila Verde e Portões

08/10 - USF Portões