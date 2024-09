Movimento "Arte na Praça" - Foto: Divulgação

Publicado 16/09/2024 22:03

Areal - A Praça da Estação, em Areal, no último sábado (14), foi palco da primeira edição do movimento "Arte na Praça - Cultura e Interação. O evento reuniu cinema, música, capoeira e artesanato, homenageando as raízes africanas do Brasil e exaltando a cultura do município.

A programação teve início com a apresentação do Projeto "Potencializando a Representatividade Negra", que contou com a performance das crianças orientadas pela professora Clarice Botelho, cuja ação pedagógica antirracista busca valorizar a cultura afro-brasileira e fortalecer o sentimento de pertencimento. A seguir, o público acompanhou a exibição do documentário “A Representatividade”, dirigido por Igor Rocha e Leonardo Costa, seguido, pelo documentário “Na Ginga da Liberdade”, dirigido por Leonardo Neumann, que abordou a história e o legado da capoeira.



O curta-metragem “Três Marias” foi outra exibição que emocionou a plateia, com sua narrativa envolvente. A Orquestra de Cordas Arealense, junto com os alunos da Escola de Música Villa-Lobos, Polo Areal, abrilhantou o evento com uma apresentação musical, demonstrando o talento local. A festa continuou com a vibrante roda de capoeira do Grupo Raiz, que encantou o público com sua energia e interação, e logo após, o show de samba do grupo Resenha do Ferreira fechou o evento com muita alegria e animação.



Durante todo o dia, a Feira de Produtos de Areal ocorreu, oferecendo uma variedade de produtos locais e fortalecendo o espírito comunitário.



A Diretora de Cultura, Priscila Vilela, destacou o sucesso do evento e agradeceu ao público que prestigiou essa primeira edição. "Foi um dia especial para a nossa cidade, onde pudemos resgatar e valorizar nossas raízes culturais e artísticas. Ver a praça e o cinema cheios de famílias e amigos reunidos foi muito gratificante. Agradeço imensamente a todos que participaram e fizeram desse momento único", comentou.