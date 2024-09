Sala Itinerante - Foto: Divulgação

Publicado 17/09/2024 21:18

Areal - A Sala do Empreendedor, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Gestão Pública, e Compras Governamentais, deu início a uma série de atividades e eventos que instigam a mentalidade empreendedora no município, como parte do projeto “Sala Itinerante”, no Ilha Shopping.

O objetivo do projeto é promover, por meio de parcerias estratégicas, o fortalecimento do ecossistema empreendedor local, transformando o ambiente em um ponto de networking e de exposição de produtos com a feira de negócios. No início do mês, um bate-papo sobre saúde e hábitos saudáveis foi integrado à ação itinerante, em parceria com a Unimed Três Rios. Na última sexta-feira (13), o evento recebeu a palestrante Luana Fiuza Freire, consultora do Sebrae, que discutiu o tema “Propósito e Negócios de Impacto”, abordando os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (ODS) e suas aplicações em pequenos negócios.

As ações da “Sala Itinerante” acontecem durante o mês de setembro, na Praça Yedo Fiuza, 58 – Loja 49 (Ilha Shopping). O próximo evento ocorrerá no dia 27, com o tema “Rodada de Crédito”, em parceria com o Sebrae.