Gutinho Bernardes (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Celso da Padaria (acima, à direita) e Flavio Bravo (abaixo, à direita) - Foto: Reprodução

Publicado 26/09/2024 17:48

Areal - Uma pesquisa realizada pela empresa AR7 Pesquisas Inteligentes Ltda mostrou que Gutinho Bernardes (Progressistas), candidato a reeleição, lidera as intenções de votos para prefeito de Areal, com 70,9% no voto estimulado, quando os candidatos são apresentados aos entrevistados. Celso da Padaria (PL) aparece em segundo, com 9,3%, enquanto Flavio Bravo (Solidariedade) fica na terceira posição, com 8,1%.

No voto espontâneo, quando os nomes não são apresentados, Gutinho também lidera a pesquisa, com 68,4% das intenções de voto. Celso da Padaria fica com 9,1%, e Flavio Bravo tem 7,9%. A pesquisa entrevistou 430 pessoas e tem intervalo de confiança de 95%. A margem de erro é de 3,9% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada com o número RJ-04584/2024.

A maior rejeição é a de Flavio Bravo, com 24% dos entrevistados afirmando que não votariam no candidato para prefeito. Celso da Padaria tem 20,9% de rejeição e Gutinho Bernardes tem 9,3%.

A pesquisa ainda levantou a avaliação do atual governo municipal. Dos entrevistados, 12,8% consideram ótimo, 45,3% acham bom, 28,4% disseram ser regular, 6% responderam que é ruim, e 3,5% afirmaram que é péssimo. O restante (4%) não respondeu ou não soube avaliar.

Sobre a definição do voto, 81,9% dos participantes disseram que já definiram o voto, enquanto 3,9% disseram que não. Outros 8,1% não têm certeza e podem mudar e 6,7% não souberam ou não quiseram responder.

Os problemas de Areal também foram abordados na pesquisa. Saúde aparece como o maior problema do município, correspondendo a 49,3% das respostas, seguido por desemprego (18,8%), trânsito (7,4%), asfalto (3%) e esgoto (2,1%). Urbanização, água, segurança, administração, educação e falta de luz tiveram menos de 1% cada. Ainda houve 10,9% dos entrevistados que não souberam ou não quiseram responder e 4,9% que afirmaram que todas as áreas apontadas são problemas.



ESTIMULADA

Gutinho Bernardes............................... 70.9%

Celso da Padaria..................................... 9.3%

Flavio Bravo............................................ 8.1%

Branco/ Nulo........................................... 4.7%

NS/Indeciso................................................ 7%



ESPONTÂNEA

Gutinho Bernardes............................... 68.4%

Celso da Padaria..................................... 9.1%

Flavio Bravo............................................ 7.9%

Branco/ Nulo........................................... 4.2%

NS/Indeciso............................................. 8.4%

NR............................................................... 2%



REJEIÇÃO: em qual candidato não votaria

Flavio Bravo............................................... 24%

Celso da Padaria..................................... 20.9%

Gutinho Bernardes................................... 9.3%

Branco/ Nulo............................................. 2.6%

NR............................................................ 30.5%

NS/Indeciso.............................................. 12.7%