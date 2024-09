I Fórum Sobre Intolerância Religiosa em Areal - Foto: Divulgação

I Fórum Sobre Intolerância Religiosa em ArealFoto: Divulgação

Publicado 19/09/2024 18:50

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e do CREAS, realizou o I Fórum sobre Intolerância Religiosa em Areal, na manhã de quarta-feira (17). O evento reuniu líderes religiosos, alunos da rede pública e a comunidade em geral, em um amplo debate sobre a importância do respeito à diversidade de crenças e a convivência em sociedade.

Durante o fórum, os participantes ouviram palestras que abordaram temas essenciais como a liberdade religiosa, os desafios enfrentados pelas diferentes crenças, o impacto das redes sociais na amplificação da intolerância e o papel da religião em sociedades desenvolvidas. O consenso entre os presentes foi que o amor ao próximo é a base fundamental para o respeito e a tolerância, reconhecendo a necessidade de fortalecer esses valores em todos os setores da sociedade.

O debate contou com a presença de representantes importantes, entre eles Ana Dirce do Nascimento Eckert (Umbanda), Emanuel Gonçalves (Igreja Adventista), Francine Fontainha de Carvalho (Espírita), Geraldo Paiva (Igreja Católica), Gilsemar Mendes Mello (Candomblé) e Joice Sabadin (advogada, CREAS), sendo mediado pela professora Semildes Chaves Roberto de Oliveira. Cada um dos convidados enriqueceu a conversa com suas experiências e perspectivas únicas sobre o tema.

Entre os presentes, estiveram alunos do ensino médio do Colégio Estadual Mariano Procópio, que acompanharam atentamente as palestras, evidenciando o impacto da conscientização sobre a importância da convivência pacífica e respeitosa.