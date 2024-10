Novos uniformes foram entregues - Foto; Divulgação

Publicado 04/10/2024 17:49

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Saúde, fez a entrega dos novos uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) para Agentes de Endemias e Agentes Comunitários.

Além de cumprir a função de padronizar e facilitar a identificação dos profissionais que atuam nessas funções, os novos uniformes também representam maior segurança e conforto para os servidores, com camisas, coletes e chapéu de proteção com aba larga, projetado para oferecer maior proteção contra o sol e condições adversas durante as atividades em campo.

Com esta iniciativa, a Secretaria de Saúde afirmou que espera garantir uma atuação ainda mais eficiente no cuidado com a saúde da população, reforçando o compromisso com a qualidade e segurança dos serviços prestados.