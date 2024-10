Cine+Areal - Foto: Divulgação

Publicado 08/10/2024 11:31

Areal - O Dia das Crianças, 12 de outubro, vai ter um sabor especial para os moradores de Areal, Guapimirim e Paraty. O CINE+: Cultura, Educação e Sustentabilidade, abre suas salas multiuso às 18h com uma sessão gratuita de "O Menino e o Mundo". O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Animação e venceu o Festival Internacional de Animação de Annecy, na França. Em Areal, o CINE + é localizado na antiga estação ferroviária da cidade.

Sinopse: Um menino mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias que se seguem são tristes e de memórias confusas para o garoto. Até que então ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora.

CINE+

O programa CINE+: Cultura, Educação e Sustentabilidade, tem como principal objetivo ampliar o acesso à arte por meio da promoção e difusão de produtos culturais, tendo como foco a linguagem audiovisual e formação de plateia, em municípios com até 250 mil habitantes.

As salas são multiuso e modernas, o que possibilita a realização de diversas atividades artísticas e culturais. Cursos e oficinas gratuitos são oferecidos para a capacitação técnica e artística dos jovens, por meio do programa educativo com base na Agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), tendo como foco estimular o ensino utilizando o audiovisual. As parcerias com as coordenadorias das escolas locais são pilares do CINE+.

A Rede CINE+, através do seu Plano Estratégico de Exibição Audiovisual, visa o acesso à cultura, programação audiovisual diversificada (Mostras Itinerantes com temas variados), reflexão crítica e interdisciplinar, desenvolvimento socioemocional, diversidade cultural e incentivo da economia criativa.

Com capacidade para até 100 pessoas, o CINE+ busca exibir filmes brasileiros e produções comprometidas com a divulgação dos Direitos Humanos, Educação e Sustentabilidade, promovendo ao final das projeções debates com diretores e atores junto à comunidade.

Com pouco mais de dois anos de funcionamento, o CINE+ já impactou a vida de mais de 200 mil pessoas com sessões para alunos de escolas municipais, moradores locais e capacitações profissionais.

Atualmente, o CINE+ possui cinco salas no Estado do Rio de Janeiro: Areal, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaocara, Paraty e, em breve, será entregue a sala CINE+ Maricá. Os espaços foram construídos em locais públicos e revitalizados com verba de incentivos fiscais. Toda a programação é gratuita.

