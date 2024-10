Evento realizado em Areal - Foto: Divulgação

Evento realizado em ArealFoto: Divulgação

Publicado 17/10/2024 10:06

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Saúde, marcou presença na 5ª edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT), a convite da empresa STN Empreendimentos e Construções, localizada no município. Durante o evento, que aconteceu entre os dias 7 e 11 de outubro, os profissionais do SAMU 192 do município conduziram um treinamento prático de primeiros socorros e atenção pré-hospitalar, oferecendo orientações valiosas aos participantes.

O treinamento abordou técnicas fundamentais de socorro emergencial, como ressuscitação cardiopulmonar (RCP), manobras de desobstrução das vias aéreas e imobilização de fraturas, além de orientações sobre como agir em situações de urgência até a chegada de profissionais de saúde.