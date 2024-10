III Flicart - Foto: Divulgação

Publicado 19/10/2024 10:28

Areal - A cidade de Areal está em contagem regressiva para a terceira edição da Feira de Literatura, Cinema e Artes – a FLICART, evento promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos. Programada para ocorrer entre os dias 20 e 26 de outubro, a feira promete uma semana repleta de atividades culturais para todas as idades.

Idealizada em parceria com a Raio de Sebo, visando incentivar o interesse e o contato com as artes e a cultura, a III FLICART contará com oficinas de artes, exposições, apresentações musicais, dança, projeções de filmes, debates e sessões de contação de histórias, em uma verdadeira imersão cultural. Na edição deste ano, o artista homenageado será Manoel de Barros, poeta reconhecido por sua sensibilidade e profunda conexão com a natureza, e que tem inspirado gerações de leitores com suas reflexões sobre o mundo natural.

A tradicional Feira de Produtos de Areal, que reúne os artesãos da cidade e valoriza a economia criativa na região, também fará parte desse evento, marcando presença no Parque da Julioca.

A Prefeitura de Areal destaca que, em caso de mudanças nas condições climáticas, atualizações sobre a programação serão disponibilizadas nos canais oficiais.

Confira os destaques da programação:

No dia da abertura (20), as atividades ocorrem na Barateza, de 11h às 15h, com palestra, desfile, culinária afro-brasileira e a inauguração da Casa de Livros da FLICART

No segundo e no terceiro dia (21 e 22), o público é convidado a participar de cine-debates às 19h no Cinema Estação, com a exibição dos filmes “Que Horas Ela Volta?” e “Experimentos”, respectivamente.

No dia 23, a Praça do Cinema recebe um sarau e slam de poesia com microfone aberto, de 19h às 21h

Já no dia seguinte (24), de 19h30 às 21h a mesma Praça será tomada por encenações literárias, com adaptações performáticas de livros para o palco

No dia 25, o CIAFETE recebe o fórum “A Espetacularização e o Punitivismo como Ideologia Política” às 19h30

Para encerrar o evento, das 9h às 16h no dia 26, o Parque da Julioca será palco de diversas atividades e encontros envolvendo cinema, literatura, dança e música, além das oficinas de teatro e de pintura e da feira de livros que ocorrem durante o dia.