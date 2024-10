III Flicart - Foto: Divulgação/PMA

III FlicartFoto: Divulgação/PMA

Publicado 29/10/2024 15:09

Areal - A III Feira de Literatura, Cinema e Artes de Areal (Flicart) encerrou sua terceira edição com grande sucesso, celebrando ao longo de sete dias o talento e a diversidade artística da cidade. O evento, promovido pela Prefeitura de Areal por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos, e idealizado em parceria com a Raio de Sebo, ofereceu uma verdadeira imersão, com uma rica programação que envolveu a comunidade arealense em diversas atividades culturais.

De oficinas e apresentações teatrais a sessões de cinema, com livros, debates, danças, música e poesia, a Flicart envolveu a todos em um ambiente de aprendizado e inspiração. O legado do homenageado deste ano, Manoel de Barros, trouxe um toque especial ao evento, lembrando a todos que o valor da cultura está no encantamento que ela desperta em cada um de nós.

O evento culminou em uma bela celebração no Parque da Julioca, com atividades e encontros que promoveram a acessibilidade, a inclusão e a diversidade.