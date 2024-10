Semana da Saúde Bucal - Foto: Divulgação/PMA

Semana da Saúde BucalFoto: Divulgação/PMA

Publicado 24/10/2024 22:10

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu neste mês de outubro a Semana da Saúde Bucal, com o objetivo de reforçar a importância da higiene oral e da prevenção de doenças bucais. A ação, instituída pela Lei Municipal 777/2013, contou com a participação das Equipes de Saúde Bucal e foi direcionada a escolas da rede pública municipal e Unidades de Saúde da Família (USF).

A programação incluiu atividades como escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor, distribuição de kits de higiene oral e palestras educativas sobre boas práticas de saúde bucal, voltadas principalmente para crianças. A proposta é conscientizar desde cedo sobre a importância de manter hábitos saudáveis para evitar problemas de saúde no futuro.

Diversos pontos do município foram beneficiados com as ações da Semana da Saúde Bucal, incluindo:

USF Portões

Escola Especial de Educação Dr. Edmur Polito

Escola Municipal João da Rosa Rabello, em Cachoeirinha

Subunidade USF São Lourenço

Secretaria de Saúde

USF Gaby