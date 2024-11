IV Fórum de Atenção Psicossocial - Foto: Divulgação/PMA

IV Fórum de Atenção PsicossocialFoto: Divulgação/PMA

Publicado 04/11/2024 21:19

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio do Programa de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, promoveu nesta segunda-feira, 4 de novembro, o IV Fórum de Atenção Psicossocial. Realizado no auditório do Cinema da Estação, o evento deste ano abordou o tema "O papel do CAPS na Rede de Atenção Psicossocial: consolidando o cuidado em liberdade".

O fórum contou com palestras de destaque dos Coordenadores de Saúde Mental do Município, Carolina Aires e Dr. Jonathas Moreira, e da Secretária Municipal de Saúde, Gilmara Garcia. Durante o evento, foram ressaltadas as conquistas do Programa de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, em especial a implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que tem desempenhado papel crucial no apoio à saúde mental da comunidade arealense. O CAPS atua promovendo a autonomia dos usuários e fortalecendo a integração com as Equipes de Saúde da Família e os Agentes Comunitários de Saúde, consolidando uma rede de apoio que preza pelo cuidado em liberdade e respeito à dignidade dos pacientes.

A audiência, composta por profissionais das Equipes de Saúde, Agentes Comunitários do município, representantes de entidades parceiras, usuários e familiares, discutiu o impacto positivo das ações do CAPS, que têm gerado resultados transformadores na promoção da saúde mental em Areal. O fórum também reforçou a importância da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para o fortalecimento de vínculos comunitários e para o suporte necessário aos cidadãos em tratamento.