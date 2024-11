Projeto da nova Câmara Municipal - Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Areal

Projeto da nova Câmara MunicipalFoto: Divulgação/Câmara Municipal de Areal

Publicado 01/11/2024 16:25

Areal - A Câmara Municipal de Areal divulgou o projeto de ampliação de sua nova sede. Com fotos 3D, é possível ver a perspectiva do prédio após o fim da obra, que já está sendo executada em um custo de quase R$ 700 mil, provenientes de recursos do próprio Legislativo.

As obras da nova Casa Legislativa começaram em agosto e tem previsão de conclusão para dezembro. O local é o antigo Hotel Marinho, que foi desapropriado. O Presidente da Câmara, Márcio Lima, destacou a importância e o legado dessa conquista: "A tão sonhada obra de reforma da Câmara de Areal é realidade. Fruto de uma administração séria e comprometida com o dinheiro público. Esse investimento que permanecerá por gerações só foi possível com a desapropriação do prédio em parceria com o Executivo Municipal".

A obra contempla nova fachada, hall de entrada, recepção, galeria de honra, banheiros, sala de reunião, cozinha, nova iluminação e gabinete para cada um dos Vereadores.