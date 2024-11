Blitz CCM em Areal - Foto: Divulgação/38º BPM

Blitz CCM em ArealFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 31/10/2024 23:25

Areal - A Patrulha Escolar do 38º BPM participou do lançamento da Blitz CCM em Areal. O programa leva alunos do Colégio Cívico-Militar para as ruas, com o intuito de compartilhar conhecimento e conscientização junto à população.

Esta primeira ação trouxe o tema Outubro Rosa, abordando a importância da alimentação saudável como forma de prevenção ao câncer de mama, lembrando que essa causa é para todos — homens e mulheres.

A Blitz CCM será mensal, trazendo temas variados para inspirar mais saúde e conhecimento em Areal.