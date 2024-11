Treinamento realizado nas escolas - Foto: Divulgação/PMA

Publicado 21/11/2024 18:23

Areal - Durante o mês de novembro, a Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil, vem conduzindo uma série de treinamentos e simulados de escape emergencial nas escolas da rede pública municipal. A iniciativa visa capacitar alunos e professores para agir com segurança em situações de emergência.

Os treinamentos contam com o apoio de alunos do Colégio Estadual Cívico-Militar CB PM Elisângela Bessa Cordeiro, que atuam como orientadores durante as simulações, auxiliando os colegas das demais escolas participantes.

A ação faz parte de uma mobilização estadual que envolve mais de 160 escolas e alcança cerca de 40 mil alunos e professores em diversas cidades do Rio de Janeiro. Sob a coordenação da Defesa Civil, a comunidade escolar recebe orientações práticas e teóricas para lidar com situações de risco, tanto dentro quanto fora das escolas.

De acordo com o Secretário Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, Ten. Cel. BM Diogo Rocha, essa iniciativa é fundamental para capacitar nossos jovens, que se tornam multiplicadores de informações de segurança para a comunidade.