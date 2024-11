Semana da Cultura de Areal - Foto: Divulgação

Semana da Cultura de ArealFoto: Divulgação

Publicado 19/11/2024 15:37

Areal - Nesta semana, Areal recebe uma programação intensa e repleta de atividades para todo o público em celebração à Semana da Cultura de Areal. A iniciativa da Prefeitura de Areal e da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos promete envolver os estudantes da rede pública e os moradores de Areal em um verdadeiro movimento de valorização das artes e tradições locais.

Durante a semana, escolas do município contarão com uma programação especial e diversa, com teatros, palestras e oficinas voltados para o incentivo ao contato com as artes na infância e juventude. Já o público em geral poderá desfrutar dos eventos e atividades gratuitos que ocorrerão nos dias 19, 21 e 23. Confira a programação:

(19/11)

14h30 - Cinema da Estação: Exibição gratuita do filme “É Assim Que Acaba”, baseado no livro de Colleen Hoover, sucesso absoluto no Brasil e no mundo. Após o filme, haverá uma Roda de Conversa sobre violência doméstica e abuso psicológico, com a escritora Helena Arruda e, em seguida, uma dinâmica especial de empoderamento pessoal com técnicas de yoga, com a professora Priscila Vilela.

(21/11)

19h30 - CIAFETE: Encontro aberto sobre o Edital de Premiação para Agentes Culturais com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB, no Anfiteatro Alberto Abdu.

(23/11)

15h00 - Praça Joana Baptista: II Edição do Projeto ARTE NA PRAÇA, uma experiência aberta que reúne a todos em uma rica celebração da cultura afro-brasileira, com muita música e dança.