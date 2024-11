Areal no Rota Rio Festival - Foto: Divulgação/PMA

Publicado 27/11/2024 19:55

Areal - No último fim de semana, através da Secretaria de Agricultura de Areal, os artesãos arealenses representaram o município e sua riqueza produtiva no Rota Rio Festival 2024. O evento, que proporciona uma oportunidade única de expor o melhor da gastronomia de todos os cantos do estado em uma grande convergência cultural, também contou com a presença de três empreendimentos gastronômicos característicos de Areal: os restaurantes Barão Gastronomia e Dom Manuel; e a Cervejaria Fred Bier.

O Rota Rio tem como proposta reunir chefs renomados, restaurantes e outros empreendimentos do ramo da gastronomia espalhados por todo o estado, com o objetivo de trazer para mais perto dos grandes centros as diferentes experiências regionais. O evento aconteceu ao longo dos dias 22, 23 e 24 de novembro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, acompanhado de música, entretenimento e cerveja artesanal.