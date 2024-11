Empoderadas Areal - Foto: Divulgação/PMA

Empoderadas ArealFoto: Divulgação/PMA

Publicado 30/11/2024 12:15

Areal - Areal recebeu, na manhã de quinta-feira (28), um novo polo do Programa Empoderadas, iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O espaço foi criado com oobjetivo de oferecer acolhimento a mulheres em situação de violência, fornecendo suporte psicológico, jurídico e ferramentas para autonomia financeira por meio de cursos profissionalizantes.A inauguração marcou um passo importante no enfrentamento à violência contra a mulher na região, após levantamento de dados indicar a necessidade de ampliar a prevenção e o apoio às vítimas. O novo polo está localizado na Rua Maria Avena do Carmo, no Centro, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação.Criado em 2019 por Érica Paes, especialista em segurança feminina e superintendente do programa, que esteve presente à inauguração, o Empoderadas integra o Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio, regido pela Lei Estadual nº 9.985/2022. Com mais de 60 unidades no Rio de Janeiro, a iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 5, que promove a igualdade de gênero.O projeto oferece uma abordagem multidisciplinar que vai além do acolhimento, incluindo cursos que preparam as mulheres para o mercado de trabalho, fortalecendo sua autonomia financeira. Treinamentos emtécnicas de enfrentamento à violência e identificação de sinais de agressão também fazem parte da metodologia, sempre com uma equipe qualificada para escuta ativa e acolhimento.As interessadas em participar das aulas, cursos ou receber acolhimento podem entrar em contato diretamente com as professoras responsáveis pelo polo, Talita e Mayara, pelo WhatsApp (21) 97316-7488, ou por meio do perfil oficial nas redes sociais: @empoderadas.rj O atendimento presencial será realizado no polo em dois horários: às segundas-feiras, das 7h às 8h30, e às terças-feiras, das 18h30 às 20h. Além disso, o CRAS e o CREAS também estão disponíveis para fornecerinformações adicionais.