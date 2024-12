Dia D de combate ao racismo - Foto: Divulgação/PMA

Publicado 02/12/2024 20:30

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e do CREAS, promoveu, no dia 29 de novembro, o Dia D de Combate ao Racismo, evento que mobilizou a comunidade em torno da valorização da consciência negra e da luta por igualdade racial.

Realizado na Praça da Estação, o Dia D reuniu os arealenses em uma rica programação, com música, capoeira, cinema e exposição de fotografia.

Pela manhã, o grupo Cântico Negro, composto por Marcelo Almeida, Rafa Lima e Léo Batuque, homenageou grandes nomes da música negra brasileira, como Jovelina Pérola Negra e Milton Nascimento, em uma emocionante apresentação musical. Em seguida, uma roda de conversa com as professoras Rosemere Fonseca, Michele da Silva, Sara Silveira e Ana Elza S. Junior promoveu reflexões sobre o racismo estrutural e as lutas históricas da população negra.

À tarde, a Praça da Estação transformou-se em um espaço de exposição e incentivo à cultura. Os trabalhos escolares exibidos destacaram a criatividade dos alunos em explorar temas ligados à cultura afro-brasileira; O Museu do Quilombo, repleto de fotografias que captam as experiências e a cultura quilombola, proporcionou uma verdadeira imersão na história local; O cinema também foi um protagonista nesta

imersão, com a mostra do filme “Estrelas Além do Tempo”, que conta uma história verídica de apagamento cultural e superação de três mulheres negras trabalhando na NASA nos anos 60; O encerramento culminou na roda de Capoeira, que mobilizou o público presente nessa celebração da diversidade e da integração comunitária.