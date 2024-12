Centro de Atenção Psicossocial Patrícia Monteiro - Foto: Divulgação/PMA

Publicado 17/12/2024 13:58

Areal - Na última sexta-feira (13), em parceria com o Governo de Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Areal, através do Programa de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, inaugurou o Centro de Atenção Psicossocial Patrícia Monteiro (CAPS-I), um espaço totalmente dedicado ao atendimento à saúde mental da comunidade.

O CAPS-I de Areal é o primeiro Centro de Atenção Psicossocial da história do município, que, devido ao número populacional abaixo de 20 mil habitantes, não se adequaria, tipicamente, ao processo de instauração de uma unidade. No entanto, por seguir como uma referência no tratamento da saúde mental no estado do Rio de Janeiro, e após diversas articulações da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de Areal, o município alcançou este marco na luta antimanicomial.

O centro, que conta com uma enfermaria, uma sala sensorial – nomeada de sala do aconchego – uma horta e outras áreas externas e internas dedicadas ao conforto dos usuários, leva em seu nome uma homenagem a umaservidora pública muito querida pelos arealenses. Patricia Monteiro era orientadora social responsável pela Residência Terapêutica, um outro espaço voltado para o cuidado com a saúde mental e a desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos, que faleceu em 2023. Seus colegas de trabalho e sua família – pais, marido e dois filhos pequenos – estiveram presentes durante a inauguração, reunidos para prestigiar essa conquista que ela tanto lutou para alcançar.

Na solenidade de inauguração, também estiveram presentes o prefeito Gutinho Bernardes e o vice Laerte Calil, os vereadores Luiz da Papelaria, Samuel Sanseverino e Walter Luiz, a secretária de saúde Gilmara Garcia Rocha junto a demais secretários do município, os coordenadores de saúde mental Carolina Aires e Dr. Jonathas, além de moradores do município e usuários do CAPS.