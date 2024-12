II Fórum Municipal da Assistência Social - Foto: Divulgação/PMA

II Fórum Municipal da Assistência SocialFoto: Divulgação/PMA

Publicado 05/12/2024 09:14

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, promoveu na última segunda-feira (02) o II Fórum Municipal da Assistência Social, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas que promovem cidadania e inclusão social.

O evento, realizado no auditório Fernanda Carneiro, no CIAFETE, abordou dois temas de grande relevância: “Financiamento da Rede SUAS” e “Gestão e Ações de Transição – Compromissos e Processos Necessários para os Próximos Anos”, apresentados por José Arimateia de Oliveira, diretor executivo do Fundo de Assistência Social, e Magali Basile, Presidente do Coegemas de São Paulo e vice-presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas).

O Fórum promoveu um espaço de diálogo entre a sociedade civil, representantes do Executivo, Legislativo municipal e usuários, além de proporcionar uma ampla troca de conhecimentos e experiências. Contou com

a presença de lideranças comunitárias, conselheiros, profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e de representantes do setor privado, sob a coordenação da servidora Cristiane Tardelli, que

colaborou para o fortalecimento dos debates e reflexões, enfatizando a importância da integração entre os diferentes atores sociais para a construção de uma cidade mais inclusiva.

Para a gestão municipal, iniciativas como o Fórum são fundamentais paraconsolidar um modelo de governança participativa e fortalecer os alicerces do desenvolvimento social no município. “Investir na

assistência social é construir um futuro com mais dignidade e justiça para todos. Estamos determinados a transformar desafios em oportunidades para aqueles que mais precisam”, destacou o Prefeito Gutinho Bernardes.