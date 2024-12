Plano de contingência foi apresentado na Câmara Municipal - Foto: Danilo Silva

Publicado 10/12/2024 17:17

Areal - Nesta segunda-feira (9), a Câmara Municipal de Areal recebeu a apresentação oficial do Plano de Contingência 2025, elaborado pela Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil. O documento estratégico

detalha ações e recursos destinados a prevenir, responder e mitigar os impactos de chuvas fortes.

O evento foi conduzido pelo Tenente-Coronel BM Diogo Rocha, Secretário de Ordem Pública e Defesa Civil, que apresentou as diretrizes do plano e os protocolos de ação para situações de emergência. “O Plano de

Contingência é um instrumento essencial para orientar medidas preventivas e garantir respostas rápidas e coordenadas em períodos críticos”, destacou o secretário.



A apresentação contou com a participação de representantes da sociedade civil, secretários municipais, vereadores e munícipes interessados no tema, evidenciando a importância da união entre poder público e

comunidade na construção de uma cidade mais preparada para enfrentar os desafios climáticos.